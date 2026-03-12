Nos idées sorties pour le week-end du 13 au 15 mars 2026

Découvrez comme chaque semaine nos idées sorties du week-end. Beaucoup de choses sont programmées du 13 au 15 mars 2026 !

Comme chaque semaine, plusieurs spectacles et concerts sont programmés en région. Exemple à Orléans, avec le plus grand spectacle hommage à Pink Floyd ce vendredi soir à l’Arena CO’Met. The Australian Pink Floyd Show a donné son tout premier concert en 1988, s'est produit dans plus de 35 pays.

Au parc des expositions de Tours, c’est le spectacle de la Star Academy qui vous attend samedi. Deux représentations sont au programme. Vous retrouverez sur scène la dernière promotion de l’émission.

Sans oublier le concert évènement : Matt Pokora sera sur la scène d’Antarès au Mans ce vendredi et à l’Arena Trélazé ce samedi soir. Il est de retour avec son Adrenaline Tour, entouré de ses danseurs et musiciens dans un décor hors norme pour vous offrir un spectacle à couper le souffle.

Direction Paris pour un évènement très attendu par les fans de pop culture : le Paris Manga Sci-Fi Show au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte. C’est la 39ème édition, avec cette année, une exclusivité Disney + : la première mondiale de Dragon Striker, prochaine série originale de la plateforme. 45 000 visiteurs sont attendus samedi et dimanche.

Enfin au même endroit, le festival électro insolite, Madame Loyale, en mode « fête foraine » revient. DJ set, attractions, jeux et stands insolites sont au programme jusqu’à dimanche.