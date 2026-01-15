Nos idées sorties pour le week-end du 16 au 18 janvier

Concerts et expériences immersives... Il y a en a pour tous les goûts. Voici une liste non exhaustive d'idées sorties du 16 au 18 janvier 2026.

Louane, à découvrir sur scène, au parc expo de Tours ce vendredi soir, pour son nouveau projet intitulé « Solo ». Après 11 ans de carrière, on découvre une œuvre dans laquelle l’artiste se réinvente et expérimente plus que jamais. Les fans apprécieront des interprétations de morceaux de son nouvel album « Solo », aussi des retours en arrière avec « Avenir ».

Dans un tout autre style, Antarès au Mans vous invite à vivre une expérience hors du commun, autour des plus grands titres rocks. « 15 00 voix pour les Légendes du Rock », c’est 15 000 choristes, répartis dans les plus grands Zéniths de France, qui reprennent les plus grands classiques du rock : Queen, The Rolling Stones, AC/DC et bien d’autres.

Les Enfoirés sont sur scène cette semaine dans le cadre du spectacle évènement de 2026. La troupe composée notamment de Pierre Garnier, Héléna, Marine ou encore Santa, est à l’Accor Arena de Paris ce vendredi, samedi, dimanche et lundi.

Direction Paris pour une idée sortie à faire en famille. Ça se passe à la Cité immersive Fables, où un voyage sensoriel et interactif de plus de 1000 m2 : projections 3D, jeux de lumière, ou encore odeurs vous plongeront dans l’univers des fables de La Fontaine ! Avec des comédiens français qui donnent aussi vie aux personnages, comme Arielle Dombasle, Alexandre Astier ou Charles Berling.

Un parcours lumineux gratuit à découvrir dès ce jeudi soir à Mantes-la-Jolie. Jusqu’au 1er février, c’est la 3e édition de Lueurs de Mantes. Un parcours inédit mêlant scénographies lumineuses et art numérique dans les lieux emblématiques de la ville est proposé. Un spectacle de drones sera à découvrir samedi.