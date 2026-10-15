Nos idées sorties pour le week-end du 16 au 18 octobre

Chaque semaine, découvrez notre petite sélection d'idées sorties pour le week-end !

Des spectacles et concerts sont à vivre ce weekend, avec tout d’abord le Cirque du Soleil à Orléans. Dès ce jeudi et jusqu’à dimanche, plusieurs représentations sont programmées à l’Arena CO’Met. Véritable phénomène mondial, le spectacle de la compagnie, intitulé « OVO » a déjà conquis plus de 7 millions de spectateurs à travers 40 pays.

Céline Dion résonnera ce jeudi soir dans les allées d’Antarès au Mans. La chanteuse est à l’honneur dans un spectacle intitulé « Génération Céline, 4 voix pour une légende ». Un spectacle inédit qui célèbre la carrière exceptionnelle de cette icône de la musique.

Près de 100 châteaux et monuments seront illuminés ce weekend, à l’occasion de l’opération « La Nuit des Châteaux ». Des nocturnes sont organisées pour offrir au public une expérience de visite inédite : visite aux flambeaux, spectacles, ou encore dîners aux chandelles sont au programme. Plus d’infos sur nuitdeschateaux.com.

Pendant ce premier week-end de vacances scolaires, le Centre des monuments nationaux organise des animations et ateliers à destination des enfants. Objectif : faire découvrir ces monuments aux 5-12 ans à travers des activités ludiques et pédagogiques.

A Bourges, 13e édition des Foulées Roses du Berry Harmonie Mutuelle. Un week-end sportif, familial et convivial pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Au programme : une marche/course solidaire d’environ 5 km dimanche. Grande nouveauté en 2026, le village des Foulées Roses s’installe sur la place du Val d’Auron dès ce samedi.

Coup d’envoi des festivités d’Halloween au Zoo de la Flèche. Jusqu’au 1er novembre, décorations d'Halloween, animations, et grand jeu concours sont proposés. A noter qu’une entrée est offerte pour les enfants déguisés !