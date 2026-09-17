Nos idées sorties pour le week-end du 18 au 20 septembre

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Le week-end marqué par les traditionnelles journées européennes du patrimoine. Partout en France, des ouvertes exceptionnelles de monuments sont programmés, des lieux habituellement fermés au public ouvrent également leurs portes…. Le programme est sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.

Un Festival en Eure-et-Loir : le château de Courtalain accueille le Stars Terre : au programme : 15 concerts, notamment de Jérémy Frérot, Boulevard des Airs, ou Ben L’oncle Soul. Mais aussi 200 exposants et 10 conférences sur les enjeux climatiques, les énergies renouvelables et le développement durable.

L’Accor Arena de Paris accueille ce samedi soir les Pussycat Dolls. Après des années d’absences, Nicole Sherzinger et de deux ses acolytes sont de retour sur scène, et propose une tournée mondiale intitulée « PCD Forever ».

Le groupe Abba est à l’honneur dans un tribute band qui connait un succès mondial. La tournée « Mania The Abba Tribute » passe par l’Arena Trelazé ce vendredi soir, et Antarès au Mans ce samedi.

A Fontainebleau, week-end d’hommages aux pompiers mobilisés lors des incendies cet été. Une parade de véhicules d'urgence va arpenter les rues. Elle débutera ce samedi à 18h30, rue Grande.