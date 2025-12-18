Nos idées sorties pour le week-end du 19 au 21 décembre

Chaque semaine, nous vous dressons une liste non exhaustive d'idées sorties. Voici nos coups de coeur pour le week-end du 19 au 21 décembre.

On profite encore de la magie de Noël au Parc Astérix : Jusqu’au 4 janvier, les visiteurs peuvent profiter d’une nouvelle patinoire extérieure, d'un marché de Noël gourmand étendu en zone Viking, de la glissade d'Obélix, d'une balade lumineuse et des spectacles enchanteurs pour toute la famille. Quatre spectacles féeriques qui nous plongent dans la magie des fêtes de fin d'année.

Six fresques monumentales vont remplacer des vitraux de Notre Dame de Paris. Réalisés par la plasticienne Claire Tabouret, ils sont actuellement exposés au Grand Palais. C’est à découvrir jusqu’au 15 mars.

On reste à Paris avec l’un des évènements musicaux les plus attendus du weekend : GIMS en concert à la Paris La Défense Arena à partir de ce vendredi soir et jusqu’à lundi. Spectacle toujours, avec des évènements en région : La Pat Patrouille à Co’Met dimanche, ou encore Fabrice Eboué au palais des congrès de Tours samedi soir.

Dernier week-end pour profiter du marché de Noël de Strasbourg. Il fermera ses portes le 24 décembre. Un gros temps fort évidemment de la fin d’année en France, qui rassemble beaucoup de monde. L’an dernier, le rendez-vous avait rassemblé 3,4 millions de visiteurs.

Et puis ne manquez pas, toujours à Paris, l’Odyssée lumineuse au Parc Floral. Pas moins de 1000 lanternes monumentales réparties sur cinq hectares sont à découvrir par les visiteurs. Avec également un spectacle de drones à ne pas manquer trois fois par soir à partir de 18h45.