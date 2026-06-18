Nos idées sorties pour le week-end du 19 au 21 juin

Ce week-end est marqué par la fête de la musique 2026. Voici quelques idées sorties à retenir !

Un week-end d’animations marqué évidemment par la Fête de la musique… C’est ce dimanche. Organisée partout en France depuis 1982, la Fête de la Musique permet à des groupes et artistes de se produirent près de chez vous, gratuitement.

Coup d’envoi ce jeudi du Hellfest… plus grand évènement consacré au métal et au rock en France. Chaque jour, près de 60 000 festivaliers sont attendus. 183 groupes vont se succéder sur 6 scènes.

La Fête foraine de Bourges démarre ce vendredi place Séraucourt à Bourges. Jusqu’au 14 juillet, manèges à sensation, attractions familiales et pour les plus petits seront proposés. Et chaque week-end, la fête foraine accueille un défilé ou une parade.

Le Salon Brock’land Geek vous donne rendez-vous ce dimanche au palais des expositions et des sports d’Issoudun. Le salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région autour du Jeux vidéo et de la pop culture.

C’est désormais une tradition : la vasque olympique revient à Paris pour l’été. A compter de ce dimanche et jusqu’au 14 septembre, vous pourrez l’admirer gratuitement et librement dans le jardin des Tuileries en journée. Le soir, l’accès au site est restreint par mesure de sécurité.

Autre vestige des JO de Paris à admirer ce weekend uniquement : Zeus, le cheval métallique qui a marqué la cérémonie d’ouverture est exposé ce week-end au pied de la Tour Eiffel, à l’occasion du Paris Eiffel Jumping. Le concours de sauts d’obstacles accueille les meilleurs cavaliers et chevaux du monde jusqu’à dimanche.

Trois jours d'animations gratuites en plein air, ouvertes à tous, sont proposés ce week-end en Essonne… Rendez-vous au château de Morsang-sur-Orge pour Morsang en Fête. Danses, artisanat, et gastronomie sont au programme. De nombreux temps forts sont proposés pour petits et grands.

Dès ce jeudi et jusqu’au 30 juillet a lieu le Festival Garden Parvis sur le parvis de la Défense à Paris. Pendant plus d’un mois, concerts, animations, ou encore cinéma en plein air seront proposés, et c’est 100% gratuit.