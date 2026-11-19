Ce week-end est marqué par le lancement, un peu partout, des animations pour Noël. À commencer évidemment pour les marchés de Noël en Alsace ou en Lorraine, qui méritent le coup d’œil. Mulhouse, Metz ou Nancy ouvrent ce week-end. Chaque année, c’est plus d’un million de visiteurs qui sont attendus. Les marchés du Mans et le village gourmand à Tours ouvrent également leurs portes ce week-end.

A Paris, le coup d’envoi des festivités de Noël sera donné dimanche, avec la cérémonie traditionnelle. Un show son et lumière comme l’an passé, un concert de Feu ! Chatterton, et un lancement donné par Cate Blanchett. Le marché de Noël des Champs-Élysées ouvre ses portes aussi dimanche, avec 200 chalets, une patinoire, des manèges et la maison du Père Noël. Place de l’Etoile-Grande Armée également, 25 chalets seront accessibles dès ce vendredi.

Un rendez-vous toujours très apprécié à Orléans : le Salon Gastronomie et Vin. Il s’ouvre ce vendredi. Jusqu’à lundi, 260 exposants accueilleront les visiteurs à CO’Met. Avec cette année, un rendez-vous très attendu : La vaisselle des chefs. Pour la première fois, une grande vente de vaisselle de seconde main directement issue de restaurants et d’établissements de la région est organisée.

L'Odyssée Lumineuse revient au Parc Floral de Paris pour une quatrième édition avec un millier de lanternes, des fontaines lumineuses et des aurores boréales, à découvrir. C’est jusqu’au 24 janvier.

Enfin, de la musique également au programme de ce week-end. Bigflo & Oli et leur « Karma Tour » passent par Le Mans ce vendredi soir. Rendez-vous à Antarès pour découvrir ce show qui accompagne leur 5ème album, du même nom. Le Zénith d’Orléans vibrera ce samedi soir aux sons de U2, grâce au Tribute band « With U2 Day ». Les quatre membres reprennent les plus grands succès du quatuor irlandais.