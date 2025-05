Nos idées sorties pour le week-end du 23 au 25 mai

Un week-end sportif pour certains, avec la fête du vélo, festifs pour d’autres, avec notamment le meeting aérien de la base aérienne d’Orléans-Bricy… Une chose est sûre, il y en aura pour tous les goûts une fois de plus.

Voici donc une liste non exhaustive des évènements programmés ce week-end.

Essonne

14ème édition du Festival de jour, de nuit à Cheptainville. Jusqu’au 1er juin, plus de 15 représentations gratuites d’art de rue, à ciel ouvert, seront proposées.

On fête la nature sur l’île de Loisirs à Étampes, jusqu’à dimanche. Un village nature sera d’ailleurs installé ce dimanche, de 14h à 17h, avec plusieurs stands qui proposeront des ateliers, jeux, et expositions.

C’est la Fête du jeu annuelle organisée par la ludothèque Cap sur le Jeu de Saint Maurice Montcouronne. Au programme : jeux de société et tournois, jeux en bois géants, jeux d'extérieurs et défis, espace petite enfance, club d'échecs, initiation au Jeu de rôle et aux cartes Magic, ou encore vente de jeux de société.

Enfin le chanteur Féfé est au Rack’am de Brétigny-sur-Orge ce samedi. Il y a vingt ans, Féfé se faisait connaître au sein du Saïan Supa Crew. Depuis, il est connu pour ses prestations scéniques mémorables et son répertoire mêlant soul, rap et chanson.

Loiret

Le meeting de l’air d’Orléans-Bricy a lieu tout ce week-end sur la base aérienne. Un évènement d’ampleur, qui réunira au moins 30 000 personnes. Les visiteurs pourront découvrir des avions de chasse, les différents métiers de l’armée de l’Air et de l’Espace. Des baptêmes de l’air sont organisés, et des démonstrations en vol sont également programmées.

Coup d’envoi de la Fête foraine d’Orléans au Chapit’O. Jusqu’au 15 juin, manèges à sensations fortes, jeux pour petits et grands, et bien sûr stands de confiseries et gourmandises vous attendent.

À Saint-Benoît-sur-Loire, rencontre ce vendredi avec Nota Bene. Le Youtubeur partage sa passion pour l’histoire depuis 2014 déjà. Il présentera en avant-première le reportage tourné par son équipe, sur le Val de Sully.

Amateurs de vélo, rendez-vous ce dimanche au vélotour à Orléans. L’évènement créé chaque année un parcours, où vous circulez en deux roues, dans des lieux habituellement inaccessibles à vélo : Vous passerez cette année par le Zénith d’Orléans, le CO’Met, le décathlon ou encore le domaine de la Fontaine.

Loir-et-Cher

Le week-end marqué par la Fête du jeu à Vendôme. Ce samedi, au parc Ronsard, plusieurs plateaux de jeux, inspirés notamment du cinéma et de célèbres films, seront accessibles aux visiteurs. De nombreuses animations sont à prévoir, de 13h30 à 19h, et pour toute la famille.

Le deux-roues également à l’honneur à Selles-sur-Cher pour la première édition de « Cœur de France en fête ». Balades à vélo et ateliers sont proposés à partir du bassin du Canal de Berry. Des foodtrucks et des dégustations de produits locaux sont également au programme. Ça se passe ce samedi, de 10h à 16h.

A Suèvres, c’est la fête médiévale fantastique ce samedi. Visite du cabinet de curiosité, taverne, herboristerie, mais aussi combats avec des armes en mousse, école de chevalerie, ou encore lecture de contes. Les animations seront gratuites et tout public.

La 3ème édition du festival à Saint-Dyé-sur-Loire « Le village est à nous », est organisée ce week-end. Spectacles, cirque, musique, danse ou encore ateliers sont au programme, entre la place de l’église et les bords de Loire.

Indre-et-Loire

L’édition 2025 de Vitiloire aura lieu ce week-end à Tours. Samedi et dimanche, 140 vignerons vous attendent pour vous faire découvrir leur production. Une vingtaine d’artisans des métiers de bouche et 40 000 visiteurs sont également attendus.

Pour les amateurs de vélo, rendez-vous à Chinon pour la Fête du Tour. Venez célébrer le vélo et le Tour de France lors d'une journée festive et sportive pour toute la famille ! Au programme : Randonnée cyclo familiale de 21 km, Randonnée pédestre de 10 km, après-midi à la piscine de Chinon, et, soirée ciné.

L’Espace Malraux de Joué les Tours accueille ce samedi le Neko Light Orchestra. À 15h30, l’orchestre reprend les musiques des films du japonais Hayao Miyazaki, comme « Mon voisin Totoro » ou « le voyage de Chihiro ». Et les 20h30, ce sont les musiques de la Saga Zelda qui sont interprétées.

Enfin le rassemblement de voitures anciennes Les Belles Tourangelles, fait son grand retour à l’aérodrome de Sorigny ce dimanche. Exposition des voitures, défilés, baptême de l’air et vols découverte sont au programme.

Cher et Indre

Dès ce vendredi et jusqu’à dimanche, rendez-vous salle Barbillat-Touraine, pour le Châteauroux Game Show ! Accès aux jeux rétrogaming, tournois de esport, jeux de société, cosplay et concert Disney sont notamment au programme.

Valençay accueille ce vendredi le trophée de montgolfières François 1er. Des pilotes français et étrangers seront rassemblés pour cette une compétition amicale. Un « renard », c’est-à-dire un ballon éclaireur, décolle 30mn avant les participants. Il pose une cible au sol et les autres ballons doivent se rapprocher au plus près en lâchant un marqueur. La précision du lâcher établira un classement.

Ce samedi, le MACH 36 accueille le Trio. Sur scène, retrouvez Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamère et Baptiste Le Caplain.

Enfin à Bourges, on fête l’écologie avec, ce samedi, au jardin de l’archevêché, un après-midi festif. De nombreux ateliers seront organisés, autour de diverses thématiques. Jeux, quizz, et démonstrations sont également au programme.

Bourgogne et Allier

A Yzeure, rendez-vous ce dimanche au Château de Bellevue pour le Vélo’Fest. Un village d’exposants accueillera les visiteurs, ainsi qu’une brocante. Une course de caisses à savon, une course cycliste et des randos vélos sont également organisées.

L’école de La rotonde à Nevers accueille ce samedi une « brocante de folie »… Buvette, tombola et grosse ambiance sont au programme selon les organisateurs. Rendez-vous de 7h30 à 15h30.

Dans l’Yonne, à Saint-Martin-des-Champs, c’est la fête des Gomichons ce dimanche. La fête emblématique du village réunira vide-greniers, exposants, producteurs locaux, artisanats d'art, forains et associations.

Enfin à Sens se tient ce samedi et dimanche le salon du polar, L’Escargot Noir. Ce salon littéraire accueille une trentaine d'auteurs de polar sous les Halles du Marché Couvert. Dans le cadre de ce salon, vous pourrez rencontrer les auteurs pour échanger avec eux et vous faire dédicacer leurs livres, mais également assister à des tables rondes.

Sarthe

Le Salon du Paranormal se tient ce vendredi et samedi, au centre des expositions du Mans. 80 exposants sont attendus, et 30 conférences et spectacles sont programmés. Une exposition dédiée aux objets insolites est également au programme.

Après une année de pause, le Festi'rok de Mamers fait son retour le 24 mai prochain. Plusieurs groupes vont se succéder sur scène ce samedi à partir de 18h. Et c’est gratuit !

Ça sent bon l’été à Beaumont-sur-Dême ce samedi, avec l’évènement « Broc’ et guinguette ». Comme son nom l’indique, cette journée réunira au plan d’eau de la commune, une brocante et une guinguette. Rendez-vous de 8h à 22h.

Et parmi les spectacles à ne pas manquer ce weekend, découvrez le premier one man show de Léopold Marchand, dans lequel il parle de la mort, d’un chihuahua ou encore de sa grand-mère. Ça se passe à la comédie, ce vendredi soir.

Maine-et-Loire

« L’Anjou fête le port » cale de la Savatte ce dimanche. Une journée conviviale, musicale et festive en plein air avec des concerts, des spectacles de danse, et un carnaval guidé par une fanfare. Des animations pour les plus jeunes sont également au programme, comme une démonstration de bateaux télécommandés, pêche à la ligne, et chamboul’tout.

Le Salon du bien-être se tient tout ce week-end à Chemillé-en-Anjou. Rendez-vous au Cercle Pointu. L'occasion de rencontrer des professionnels passionnés à travers des conférences et ateliers. Shiatsu, Hypnothérapie, médecine chinoise ou encore relaxologie seront représentés.

L’entreprise Giffard fête ses 140 ans ! À cette occasion, elle ouvre ses portes au public ce samedi, à Avrillé, de 10h à 18h. Au programme notamment : un parcours sur le site de production, et un village sensoriel.

Enfin à Montreuil-Bellay, c’est le 24ème festival BD « au cœur des bulles ». Samedi et dimanche, une vingtaine d’auteurs sont attendus.