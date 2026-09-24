Nos idées sorties pour le week-end du 25 au 27 septembre

Découvrez une sélection d'idées sorties pour ce week-end du 25 au 27 septembre 2026.

Ultime date du Tour Vibration 2026, et rendez-vous cette fois-ci à Châteauroux ! Une soirée qui s’annonce très belle en compagnie de Soprano, Big Flo&Oli, Adèle Castillon, Christophe Willem, Joseph Kamel, Ambre, Lecya et Tibz. Une soirée que vous pouvez vivre, vous le savez, en VIP, avec petits fours et boissons à clef. Des places sont en vente ICI.

L’humoriste Marine Leonardi est sur la scène du Palais des Congrès de Tours ce samedi soir. La mère de famille la plus décomplexée de France vous présente son dernier spectacle, « mauvaise graine ».

Coup d’envoi ce samedi du Festival Halloween à Disneyland Paris. Jusqu’au 1er novembre, c’est l’ambiance… vous l’aurez compris… d’Halloween qui investit les allées du parc. Expériences intrigantes et rencontres avec les méchants de Disney sont notamment au programme.

L’évènement maritime à La Rochelle a lieu ce week-end... le Grand Pavois ! L'un des grands rendez-vous nautiques français, avec des centaines de bateaux et un village consacré à la mer. Le Japon est le pays invité d'honneur de cette nouvelle édition.

Ce week-end a lieu également le Marathon de Tours ! Ça se passe dimanche, 12ème édition, avec cette année un nouveau parcours. Départ, quai Paul Bert, arrivée place Anatole France. Un 20 km et un 10 km sont également proposés.

Au Mans, place aux 24H Camions, sur le circuit Bugatti. Compétitions, défilés de camions d’exception, concert, salon sont au programme de cette 41ème édition. Plus de 80 000 visiteurs sont attendus.