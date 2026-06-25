Nos idées sorties pour le week-end du 26 au 28 juin

Un week-end très festif au programme, avec des rendez-vous musicaux toujours très attendus.

Avec tout d’abord le Chambord Live. Trois dates au programme cette année : Orelsan ce vendredi, Maroon 5 samedi, et DJ Snake dimanche. Il reste d’ailleurs des places pour Orelsan et DJ Snake. A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'organisation du Chambord Live a décidé d'annuler la date de ce vendredi soir. La date d’Orelsan n’est pas maintenue en raison de la canicule. La décision pour les deux autres journées du festival est pour l'heure en suspens.

Rendez-vous à l’Europavox de Clermont-Ferrand. Le festival fête ses 20 ans, avec à l’affiche ce weekend : Bigflo & Oli, Pomme, Charlotte Cardin ou encore Disiz.

Au même moment, Marmande accueille le festival Garorock. 30ème édition cette année, avec à l’affiche : Boulevard des Airs, Tom Odell, Gims, Disiz, ou encore Theodora.

Le Festival d’Avignon débute la semaine prochaine. Mais ce week-end a lieu le week-end de pré-ouverture. Des milliers d’artistes vont envahir les rues, et commencer à mettre l’ambiance.

Du cinéma avec la Fête du cinéma qui démarre dimanche. Jusqu’à mercredi, toutes les séances pour tous les films sont à 5 euros. A l’affiche notamment : Toy Story 5, ou encore Des Minions et des monstres.

Une exposition ludique et scientifique à découvrir à Bercy Village. Après la Cité des Sciences, les familles sont invitées à découvrir « Science Expériences », un parcours immersif, à la croisée entre un musée et un parc d’attractions. Il a été imaginé par un comité scientifique. 850 m2 d’exposition mêlant réalité virtuelle, vidéo mapping et présentations multisensorielles sont à découvrir.