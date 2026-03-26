Nos idées sorties pour le week-end du 27 au 29 mars 2026

Chaque semaine, notre rédaction dresse une petite liste non exhaustive d'idées sorties. Voici ce qui vous attend ce week-end du 27 au 29 mars 2026.

Le Festival électro Les Castel Rouquines débarque au Mach 36 de Châteauroux. Ce samedi, plusieurs DJ seront aux platines, et pas des moindres : Lost Frequencies, Sound Of Legend, ou encore Boris Way.

Dernier week-end pour profiter de la Foire d’Orléans. Cette année, le Portugal est mis en avant, à travers notamment une expo dédiée. Des nocturnes sont programmées ce vendredi et samedi soir. Et pour rappel, l’entrée de la Foire est gratuite.

Ce week-end qui sera marqué par l’ouverture au grand public, ce dimanche, du tout nouvel univers à Disneyland Paris : World of Frozen. Inspiré d’Arendelle, les visiteurs sont transportés dans l’univers de la Reine des neiges. Cette nouvelle zone réunit une attraction, un restaurant thématique, des boutiques et plusieurs expériences autour des personnages du dessin animé.

Toujours à Paris, coup d’envoi ce vendredi de la Foire du Trône ! Retrouvez la plus ancienne foire d’Europe et la plus grande fête foraine de France jusqu’au 25 mai. Pas moins de 350 attractions et animations sont proposées.

Le premier parc à thème d’Europe dédié au végétal et à la biodiversité s’apprête à rouvrir ses portes pour une nouvelle saison. Avant sa réouverture complète le 4 avril, le parc angevin Terra Botanica, organise ce week-end les Printemps de Terra ; un grand marché aux plantes autour d’animations familiales. L’entrée est à 4 euros pour l’occasion.

Des concepts d’émissions vus sur internet, et qui sont reproduits dans la vie réelle. C’est ce que propose « Merci Internet », un espace de jeu indoor à Indoor, qui propose plusieurs salles, inspirées des jeux comme « Lol qui rit sort », « le jeu de la confiance » de Michou, ou encore « le pire duo va en prison » de Squeezie.