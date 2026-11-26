La suite des lancements des festivités de noël, partout en France, avec l’ouverture des marchés de Noël de Strasbourg, Bordeaux, Orléans, ou encore Tours. Coup d’envoi également ce week-end de l’évènement « Noël au Pays des châteaux ». Pour cette 10ème édition, 7 châteaux seront redécorés pour les Fêtes, avec chacun une thématique. Rendez-vous à Amboise, Azay-le-rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais, Loches, et Villandry.

Côté spectacle, pas mal de rendez-vous à Orléans, avec tout d’abord Dorothée au Zénith ce vendredi soir. Elle laissera place samedi à l’humoriste Redouane Bougheraba. Au parc des expositions, c’est le salon du vintage qui accueillera les collectionneurs et fans de design, avec 150 exposants.

On commence tous à anticiper un peu les repas de fin d’années… Vous pourrez peut-être trouver des bonnes idées au Marché d’Automne de Saint-Denis-en-Val ce samedi et dimanche. Pour cette première édition, Les Jardins de Sologne accueillent les artisans des métiers de bouche, des producteurs, ou encore des cavistes, sur plus de 3000 m2.

D’autres salons pour trouver des idées de cadeaux pour le Père Noël : le salon Impérial Chocolat au Château de Fontainebleau met à l’honneur les artisans chocolatiers. Dégustations et marché gourmand sont au programme. Dans un tout autre style, le salon du livre jeunesse revient à Paris Montreuil. Cette 42ème édition explore le thème « Aux frontières du réel ». L’entrée est gratuite, sur billet.

La patinoire des Galeries Lafayette à Paris a ouvert ses portes mardi dernier. Jusqu’au 3 janvier, profitez de cette patinoire éphémère offrant une vue de carte postale sur les toits de Paris et la Tour Eiffel. Attention, l’entrée est payante, pour une session de 30 minutes.