Nos idées sorties pour le week-end du 27 février au 1er mars

Le week-end approche ! Voici une liste non exhaustive d'idées sorties du 27 février au 1er mars 2026.

La 4ème édition de l’Orléans Tattoo Show démarre ce vendredi ! Rendez-vous à CO’Met pour découvrir des artistes tatoueurs nationaux et internationaux, autour de concerts, concours tattoo, et de démos sportives et artistiques. 250 tatoueurs sont attendus.

Au Palais des Congrès de Tours, la Corée est à l’honneur avec le Korean Tours Festival. A l’image du Japan Tours Festival, l’évènement se concentre ici sur la culture coréenne : la k-pop, les cosmétiques, les dramas ou encore la gastronomie. C’est la 2ème édition de ce festival qui proposera du gaming, du cosplay, et pleins d’autres animations.

L’humoriste Elodie Poux est en tournée, et passe par le Centre-Val de Loire : au parc expo de Tours ce vendredi, et au Zénith d’Orléans samedi.

La saison 2 de One Piece sur Netflix sortira le 10 mars sur la plateforme. Et pour fêter, un évènement spécial est programmé à Paris samedi et dimanche : le CENTQUATRE installe le One Piece Market. Les fans sont invités à déambuler au sein d'un marché, avec de nombreuses activités et goodies. Vous serez également plongés dans les décors de l’animé.

On reste à Paris avec une idée d’activités à faire en famille. Dans le 9ème arrondissement, découvrez Paint Invaders, une expérience artistique hors normes. Armés de vos pinceaux, et d’une peinture phosphorescente, vous êtes invités à faire parler l’artiste qui est en vous. La peinture se projette, se pulvérise, s’éponge… sans limite ! Une activité qui peut être faite en famille.

L’observatoire de la Tour Montparnasse va fermer ses portes le 31 mars, pour plusieurs années. En effet, la tour se refait une petite beauté et va être totalement transformée ! Ces prochains week-ends seront donc les derniers jours pour en profiter.