Nos idées sorties pour le week-end du 28 au 30 août

Dernier week-end avant la rentrée des classes. Voici une liste non exhaustive de ce qui est programmé ce week-end du 28 au 30 août.

Le Festival Rock en Scène revient à Saint Cloud, depuis mercredi et jusqu’à dimanche. Au programme : The Cure, Miki, Franz Ferdinand, ou encore Nick Cave. À Dijon, rendez-vous au Golden Coast Festival. Avec sur scène : Eva, Disiz, Aya Nakamura, ou encore Macklemore. Ça se passe jusqu’à dimanche.

Ce week-end marqué également par le festival de BigFlo et Oli, le Rose Festival à Toulouse. Belle programmation là aussi avec Macklemore, Kungs, DJ Snake, Aya Nakamura ou encore Franglish et Zaho. Coup d’envoi ce jeudi, jusqu’à samedi.

Au Touquet, l’électro est à l’honneur avec le Touquet Music Beach Festival. Ce vendredi et samedi, les DJ vont se succéder sur scène, avec notamment Bob Sinclar et sa fille Paloma, Lost Frequencies, Trinix ou encore Mosimann.

Les fans d’Harry Potter ont rendez-vous au Château de Versailles, pour l’évènement. : Retour à Poudlard. Un évènement gratuit mais sur inscription. De nombreuses animations et ateliers seront proposés, en lien avec l’univers du petit sorcier. Inscription sur retourapoudlard.com.

Plus de 10 000 vêtements et accessoires de seconde main sont en vente ce week-end au TLM à Paris, lors d’un grand destockage. Le tiers-lieu situé dans le 19ème arrondissement proposera des pièces entre 1 et 10 euros maximum. L’entrée est gratuite mais sur inscription.

La balade à vélo insolite, le Vélotour, est de retour à Paris ce dimanche. On rappelle le principe : vous traversez des lieux habituellement fermés aux deux-roues. Cette fois, ça se passe au nord de Paris, sur les traces des Jeux Olympiques. 16 à 19 km, à travers le centre aquatique olympique, le stade de France, ou encore la cantine du village olympique.