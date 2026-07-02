Nos idées sorties pour le week-end du 3 au 5 juillet

Comme chaque semaine, voici une sélection d'évènements à ne pas manquer ce week-end du 3 au 5 juillet 2026.

L’Avoine Zone Groove débute ce vendredi en Indre-et-Loire. Plus de 20 000 festivaliers sont attendus pour applaudir Louane, Claudio Capéo, Marine, ou encore Magic System.

L’un des plus gros festivals français a lieu ce weekend : le Main Square Festival à Arras. Avec une programmation époustouflante : Katy Perry, Twenty One Pilots, Orelsan, Charlotte Cardin ou encore Zaho. Coup d’envoi ce vendredi soir.

Autre festival à ne pas manquer : les Eurockéennes de Belfort. Cette année, là aussi, belle programmation : The Offspring, Orelsan, Aya Nakamura, ou encore Mosimann.

Le Japan Tours Festival revient au Parc Expo de Tours ce week-end. Comme chaque année, toute la pop culture est à l’honneur, à travers des expositions, conférences ou ateliers. Brigitte Lecordier ou encore Nota Bene figurent parmi les invités.

A Paris, coup d’envoi ce samedi de Paris Plage. Comme chaque été, les quais de Seine sont aménagés pour vous donner un air de vacances. Rendez-vous sur les Berges de Seine où 6 zones de baignades seront proposées, notamment quai de Bercy. Des animations pour petits et grands seront proposés.

Des véhicules de légendes sont à découvrir au Mans Classic ce week-end. Cette année, place aux voitures des années 1970 jusqu’à même 2020. Les organisateurs invitent d’ailleurs les visiteurs à venir habillés en conséquence, et revêtir vos plus belles tenues des années 80 à 2000.