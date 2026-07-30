Nos idées sorties pour le week-end du 31 juillet au 2 août

L'été se poursuit, en musique, mais aussi avec pas mal d'évènements sportifs. Voici quelques idées de sorties pour ce week-end.

Nouvelle édition d’Yzeures’n'Rock en Indre-et-Loire. Le festival reçoit cette année Lilly Wood and The Prick, Manau, Sniper, Gaëtan Roussel, Jean-Louis Aubert, mais aussi Gims et Big Flo et Oli. Rendez-vous dès ce vendredi.

Coup d’envoi ce vendredi de la Foire aux vins de Colmar. 77ème édition pour cette grande fête gastronomique et commerciale. Avec, comme tous les ans, une partie festival. Ça commence avec le concert de Big Flo et Oli et Miki ce vendredi soir. Sont programmés aussi jusqu’au 9 août Keblack, Claudio Capéo, Christophe Maé, Gims, Charlotte Cardin, Mika ou Henri PFR.

A l’occasion de la coupe du monde d’Esport, un festival gratuit en plein air est organisé ce dimanche sur les Champs Élysées. Ce rendez-vous gratuit se tient de 15h30 à 20h et ne demande ni billet, ni réservation. Au programme : des compétitions disputées en direct sur l'avenue, avec des joueurs professionnels de premier plan et des personnalités de la musique, du divertissement et de la pop culture.

Coup d’envoi ce vendredi des championnats d’Europe de natation à Paris. Plus de 1100 athlètes sont attendus au Centre aquatique Olympique à Saint-Denis. Pour le public, une fan zone gratuite s'y installe avec animations ludiques, séances de dédicaces, food trucks et espace détente au programme. Pour y accéder gratuitement, il vous suffit de prendre votre place en amont sur la billeterie dédiée.