Nos idées sorties pour le week-end du 5 au 7 juin

Comme chaque semaine, découvrez notre sélection d'idées sorties pour le week-end !

Le Zénith d’Orléans accueille deux chanteuses ce week-end… Tout d’abord Lorie, ce vendredi, qui signe une tournée évènement partout en France, à l’occasion de ses 20 ans de carrière. Et puis une carrière tout aussi longue pour Amel Bent qui vous donne rendez-vous dimanche, avec son « minuit une Tour ».

Le Festival We Love Green a lieu ce week-end au Bois de Vincennes. Avec une belle programmation à découvrir : Theodora, Disiz ou encore Charlotte Cardin. Coup d’envoi de cette nouvelle édition ce vendredi.

Un évènement toujours très attendu débute ce samedi au Mans… À une semaine des 24H du Mans, rendez-vous ce samedi au centre-ville du Mans pour les traditionnelles vérifications techniques et administratives. Dimanche sera consacré à la journée test sur le circuit.

Depuis mercredi et jusqu’à dimanche, les fans de Tennis ont rendez-vous dans la fan zone gratuite de Roland-Garros, installée place de la Concorde. Vous pouvez suivre les phases finales sur deux écrans géants, et profiter des animations.

Les Grandes eaux nocturnes reviennent au Château de Versailles. A compter de ce samedi, et jusqu’au 19 décembre, les visiteurs pourront admirer les fontaines illuminées et un feu d’artifice. Une animation qui est proposée tous les samedis soirs.

À Orléans, les stars de l’escrime française sont attendues ce week-end pour les Championnats de France de Sabre Senior. Seront notamment présents Manon Apithy, championne olympique, et Rémi Garrigue, champion d’Europe. L’entrée au public est gratuite.