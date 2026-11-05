Nos idées sorties pour le week-end du 6 au 8 novembre

Halloween désormais terminé, place à Noël… et on ne perd pas de temps à Disneyland Paris, puisque l’opération « Le Noël Enchanté Disney » démarre ce samedi. Décorations féeriques, célébrations festives, spectacles de saison et Personnages Disney en tenue de fête sont au programme. Et ce sera d’ailleurs le premier noël fêté dans le nouveau monde de la Reine des Neiges.

Alors, Halloween terminé… mais pas pour tout le monde. Ce samedi est organisé une Zombie Walk. Le principe est simple : déambuler dans Paris, grimé en zombie. Le rendez-vous qui s’adresse aux passionnés de l’horreur, est donné à 13h place de la Bastille.

Un tout nouveau rendez-vous est à découvrir à Orléans : le Japan Mangalaxy se tient au Parc des Expositions samedi et dimanche. L’évènement met à l’honneur le japon et la pop culture. Avec notamment des invités de marque comme Brigitte Lecordier, voix française de Son Goku dans Dragon Ball. Gaming et Cosplay sont également au programme.

Et à l’Arena CO’Met d’Orléans, coup d’envoi ce dimanche de la 21ème édition du CO’Met Orléans Open. Le tournoi de tennis réunit les meilleurs espoirs et des joueurs stars du top 100 mondial venus chercher un titre majeur en fin de saison.

Au parc des expositions de Tours, un concert à ne pas manquer ce vendredi soir : Christophe Maé ! Le chanteur est en tournée partout en France, avec son « Fête Foraine Tour ».

L’humoriste Marine Leonardi, à découvrir ou redécouvrir ce dimanche au Centre des Congrès d’Angers. La maman la moins conventionnelle de France est sur scène avec son spectacle « Mauvaise Graine », dépeint avec cynisme le quotidien, du couple en passant par la maternité.

La patinoire gratuite du Printemps Haussmann ouvre aussi ses portes ce samedi. Rendez-vous sur le rooftop du grand magasin pour patiner gratuitement avec une vue imprenable sur les toits de Paris. Il faut réserver son créneau de 30 minutes en amont.