Nos idées sorties pour le week-end du 9 au 11 octobre

Chaque semaine, notre rédaction vous dresse une petite liste d'idées sorties pour le week-end !

De la musique tout d’abord, Christophe Maé est en concert à l’Arena Trélazé ce samedi et à l’Arena CO’Met d’Orléans ce dimanche. Il est de retour sur scène avec une tournée événement portée par son dernier album, « Fête foraine ».

30 000 visiteurs attendus au Parc des Expositions de Bordeaux ce week-end pour le festival Animasia. Un grand rendez-vous pour tous les fans de pop culture, tout comme le Geek Life Festival qui pose ses valises au Jeu de Paume à Blois ce weekend. Au programme : spectacles, danse K-pop, arts martiaux, et espace gaming.

1,5 million de visiteurs sont attendus… Depuis mercredi et jusqu’à samedi, c’est la Fête des Vendanges de Montmartre. Cette 93e édition vibrera au rythme des concerts, défilés, dégustations et animations.

Depuis une semaine, le Parc Astérix vit au rythme d’Halloween : découvrez « Peur sur le parc », avec des animations, attraction et une décoration sur le thème d’halloween. C’est à découvrir jusqu’au 8 novembre.

Gros rendez-vous sportif, avec environ 30 000 coureurs pour le 20km de Paris. Départ du pont d'Iéna, passage notamment par l'Arc de Triomphe et le bois de Boulogne, puis arrivée sous la tour Eiffel. Ça se passe ce dimanche.

Depuis une semaine, Halloween s’est installé au parc Terra Botanica près d’Angers. Les visiteurs pourront découvrir le village des citrouillards, d’étranges créatures en forme de citrouille… Des animations pour les plus petits sont également proposées. C’est jusqu’au 1er novembre.