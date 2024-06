Aujourd’hui, on évoque ensemble la hausse, prévue en 2025… de notre assurance habitation.

En effet, avec la multiplication de catastrophes naturelles dans le pays, la fameuse taxe « Cat Nat » sur les contrats d’assurance habitation qui sert à financer le régime d’indemnisation de ces catastrophes naturelles est déficitaire, depuis 2015, de presque 2 milliards d’euros. Une taxe qui devrait donc augmenter, en moyenne, de 16 euros, en passant de 25 à 41 euros.

Autre chiffre : la cotisation moyenne d’une assurance habitation était, en 2022, de 293 euros. En 2025, avec cette hausse, ça devrait représenter à peu près une augmentation de l’assurance habitation de plus de 5%.

Une hausse, explique le gouvernement, et notamment le ministère de l’Économie, qui pourra permettre de sauver ce régime, et faire face aux futurs inondations, séismes, et autres mouvements de terrain.

La bonne nouvelle, c’est que l’on vous prévient assez tôt pour que vous ne soyez pas surpris en janvier, et que vous puissiez anticiper vos prochaines dépenses.