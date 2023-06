Notre ticket de caisse va t-il baisser au mois de juillet ?

Notre ticket de caisse devrait légèrement diminuer d’ici le mois de juillet. Bruno Le Maire l'a récemment affirmé dans une interview.

« Sur un certain nombre de références et de produits, les prix baisseront ». Voilà les mots exacts du ministre de l’Économie. On ne connait pas encore les produits précis concernés mais on sait que la volaille, les pâtes, les céréales, les huiles et l’alimentation animale feront partie des réductions. En revanche, ce n’est pas prévu pour les produits laitiers, le bœuf ou le porc, qui souffrent encore et toujours de l’inflation.

De très gros groupes industriels et agroalimentaires ont aussi fait une promesse : celle de se remettre à la table des négociations avec les supermarchés sur les contrats conclus cette année.

Et, au cas où certains groupes ne joueraient pas le jeu, le ministre promet contre eux des sanctions, comme, par exemple, utiliser un instrument fiscal qui permet de taxer leurs chiffres d’affaires. Une menace assez grande pour faire plier les industriels ? Affaire à suivre.