Nouveauté : une application vocale pour visiter Orléans !

Baladez-vous dans Orléans et mode audio-guide, comme si vous étiez au musée grâce à l'application gratuite Audiopost.

Audiopost a été pensé pour les déficients visuels (possibilité d'agrandire les caractères facilement en bas de page), auditifs ou cognitifs et à tout public par exemple pour repérer les endrois stratégiques de la ville. Dès que vous approchez d'un lieu répertorié, comme la Maison de Jeanne d'Arc à Orléans, la voix vous donne toutes les informations dont vous avez besoin, que ce soit historiques ou pratiques (conditions d'accès, horaires d'ouverture, si équipé PMR etc...) L'application se déclenche grâce à la balise GPS et des balises Bluetooth.

48 sites sont répertoriés, de quoi faire une jolie balade !

Déjà utilisée à Disneyland Paris pour ses hôtels et parcs, dans plusieurs sites touristiques ou des musées comme le château de Fontainebleau ou l'Oceano Monaco, dans des quartiers de Paris ou des villes comme Nice, l'application est désormais disponible à Orléans.

Pour Orléans l'application est plus complète car elle intègre des lieux administratifs, des établissements de santé, des lieux culturels, sportifs, des transports comme le tram et même les jardins et cimetières.

Elle est complètée par des liens externes à l'application pour des démarches en ligne, votre agenda électronique ou encore le plan de la ville.

Comme l'application a, entre autre, une utilité touristique intéressante, la ville pourrait la traduire prochainement en anglais.

Bonne visite !