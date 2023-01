Nouvelle campagne de recensement en Centre-Val de Loire

Comme chaque année, des agents de l’INSEE vont aller à votre rencontre avec un questionnaire à remplir, dans le but d’établir ensuite un portrait de la population. Les communes de moins de 10 000 habitants sont sondées tous les 5 ans. Et pour les communes de plus de 10 000 habitants, on recense les habitants de seulement 8% des logements chaque année. En clair, si vous êtes dans une grande commune, la probabilité d’être recensé est plus faible.

Recensement obligatoire

Et petite piqûre de rappel, « le recensement est une opération obligatoire, nous confirme François Gitton, directeur régionale de l’INSEE Centre-Val de Loire. La première modalité de réponse est de répondre sur internet. Vous serez prévenus dès le début, on vous remettra une notice soit dans la boite aux lettres, soit directement. Et vous pourrez répondre sur internet. Pour ceux qui ne peuvent pas se connecter à internet ou ne le souhaite pas, c’est de remplir un questionnaire papier et de le remettre à l’agent recenseur lors d’un second passage ».