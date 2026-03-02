Nouvelle taxe sur les petits colis : ce que vous devez savoir

Depuis le 1er mars 2026, les commandes sur certains sites de fast fashion pourraient coûter un peu plus cher aux consommateurs français.

La loi de finances 2026 a en effet instauré une taxe sur les petits colis, destinée à s’appliquer aux articles provenant de pays situés hors de l’Union européenne et dont la valeur est inférieure à 150 euros. Chaque article concerné se verra donc soumis à un montant de 2 euros.

Cette mesure vise particulièrement les plateformes comme Shein ou Temu, qui devront payer la taxe directement. Reste à savoir si ces sites répercuteront ce coût sur leurs clients. Concrètement, un pull à 10 euros pourrait coûter 12 euros à cause de cette taxe. Mais ce n’est pas tout : à partir du 1er juillet 2026, l’Union européenne mettra en place sa propre taxe sur les petits colis, à hauteur de 3 euros par article. Cela signifie-t-il que nous serons doublement taxés cet été ?

La réponse est non. L’UE interdit formellement la double taxation sur un même bien. Son objectif est de maintenir un marché unique, où les produits circulent librement entre les États membres sans être freinés par des taxes nationales différentes. Si chaque pays conservait sa propre taxe en plus de celle de l’UE, cela créerait des inégalités selon le pays de livraison, ce qui irait à l’encontre du principe de libre circulation.

Ainsi, la France devra adapter sa législation pour rester conforme. Deux options s’offrent au gouvernement : supprimer sa taxe nationale sur les colis déjà concernés par la taxe européenne, ou l’ajuster pour qu’elle ne se superpose pas à la taxe de l’UE. Dans ce dernier cas, la taxe française pourrait rester applicable uniquement aux biens non visés par la réglementation européenne.

En résumé, la taxe française sur les petits colis est légale pour l’instant, mais dès l’entrée en vigueur de la taxe européenne, elle devra être modifiée ou supprimée. Les consommateurs ne devraient donc pas subir de double taxation, mais il est probable que certains prix subissent une légère augmentation dès ce mois de mars sur les plateformes ciblées.