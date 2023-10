Nuit du droit 2023 : un escape game à Romorantin !

Créée en 2018, la Nuit du droit a pour but de célébrer le droit, mais plus largement de rendre la justice plus accessible, et d’informer les citoyens sur les moyens judiciaires mis à leur disposition. À cette occasion, plusieurs animations sont programmées partout en France, et notamment en Loir-et-Cher.

Le conseil départemental de l’accès au droit et le point-justice de Romorantin, en collaboration avec la sous-préfecture, la gendarmerie, la police du Loir-et-Cher et le barreau de Blois, ont décidé de jouer la carte du ludique. « L’objectif c’était de répondre aux attentes de la Nuit du droit, c’est-à-dire faire connaitre les principes juridiques, l’activité des juridictions, les métiers du droit dans leur diversité… mais de manière ludique, plus amusante », nous précise Séverine Luj, coordinatrice du CDAD 41.

Enquêteurs d’un jour

Comme l’an dernier, un escape game sera proposé aux visiteurs de 10h à 18h au point-justice de Romorantin, place du château. « Le but des joueurs va être de résoudre une enquête dans un temps donné, nous explique Mylène Aurouet, reponsable du point-justice. Il faudra qu’ils retrouvent le maximum d’indices dans un minimum de temps et qu’ils essayent d’analyser ces indices pour pouvoir après projeter un scénario aux enquêteurs ».

A travers le jeu, les participants pourront alors en savoir plus sur les techniques d’investigation de la police et de la gendarmerie, mais aussi sur les procédures pénales qui suivent, le rôle des avocats, magistrats ou encore greffiers.

Ce rendez-vous est ouvert à tous, dès l’âge de 15 ans, et gratuitement. Plusieurs créneaux de jeu sont proposés. Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire au préalable auprès du point-justice. Plus d’infos sur le site du CDAD 41.

À noter qu’un concours d’éloquence est également organisé au tribunal judiciaire de Blois. Tout le programme de la Nuit du droit est à retrouver sur le site de l'évènement.