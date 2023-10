Nuit du Droit à Angers : « On a envie de susciter des vocations chez les garçons »

L’événement de la Nuit du Droit célèbre cette année le 65e anniversaire de la Constitution de la Vème République, et a pour but de rendre la pratique du droit plus populaire auprès de la population. Le droit est « vraiment présent dans la vie de tous les jours, on souhaite le vulgariser et le rendre plus accessible au public », éclaire Marie Gautier, cheffe de cabinet des chefs de cour, à la cour d’appel d’Angers.

Deux procès fictifs...

C’est pourquoi à partir de 18h ce mercredi soir à Angers vont se dérouler deux procès fictifs : l’un sur l’agression d’un surveillant pénitentiaire, l’autre sur une agression sexuelle sur une mineure. « Les étudiants vont jouer les rôles d’avocats, magistrats, prévenus, victimes. L’idée est qu’ils soient prêts le jour J à jouer leurs rôles. On envisage aussi de faire le délibéré en public, contrairement à ce qui se fait habituellement, pour que les gens puissent se rendre compte comment les juges prennent leurs décisions, que ce soit pédagogique », ajoute Marie Gautier.

... et un forum

Ces procès sont ouverts à tous, tout comme un forum des métiers du droit mis en place de 16h à 20h. Ce dernier présentera des professions comme greffier, magistrat, directeur de greffe, notaire, avocat, expert judiciaire, mais aussi les partenaires avec la présence d’un stand de gendarmerie.

Un forum qui sert à créer des vocations, en particulier dans la gent masculine, précise la cheffe de cabinet : « aujourd’hui, nos métiers sont très féminisés, donc on a envie de susciter des vocations chez les garçons, les attirer vers les métiers du droit, car ça peut leur plaire. La société est représentée par des hommes et des femmes, donc il est intéressant d’avoir à la fois des hommes et des femmes pour prendre des décisions. »

L’objectif, à travers la 5e édition de la Nuit du Droit, est enfin de renforcer les liens entre la justice, la sécurité intérieure ou encore l’Université d’Angers.