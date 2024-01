Le Nutriscore est le fameux système de notation qui va de A à E. Vous le savez probablement, ce concept est devenu plus strict depuis le début de l’année, notamment pour les aliments trop sucrés ou trop salés. Mais ce qu’on veut savoir maintenant, ce sont les aliments les plus impactés suite à cette modification.

Mauvaise nouvelle pour les amateurs du petit déjeuner, la plupart des céréales un peu trop sucrés passent de A à C. Même dégringolade pour tout ce qui concerne la boisson lactée. Concrètement, les laits écrémés et demi-écrémés passent de A à B, cela chute même de B à C pour le lait entier. Même tarif pour les boissons dites « moins sucrées » comme tous les sodas light, qui passent dans la catégorie C, voire D ou E.

Des bonnes nouvelles quand même pour finir : réputée meilleure pour notre santé parce que moins grasse, la volaille est valorisée par rapport à la viande rouge, tout comme les poissons.

De meilleures notes enfin pour tous les aliments complets : riz, pâtes, pain, tous meilleurs élèves que les aliments raffinés par exemple.