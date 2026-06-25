Nutriscore, score environnemental… et pourquoi ce n’est pas obligatoire ?

Après le Nutri-Score, un nouvel affichage pourrait bientôt apparaître sur les emballages alimentaires.

Son objectif : informer les consommateurs sur l’impact environnemental des produits qu’ils achètent. La méthodologie a été validée par les pouvoirs publics et les premières marques pourraient l’adopter dès 2027. Mais une question demeure : pourquoi cet affichage restera-t-il volontaire ?

L’explication la plus citée est souvent la pression des industriels. Pourtant, il existe une raison plus profonde et plus intéressante.Le passage du volontariat à l’obligation ne change pas seulement l’information donnée au consommateur. Il change le statut juridique du score lui-même.

Tant qu’il est facultatif, ce nouvel affichage reste un outil d’information. Les pouvoirs publics mettent à disposition une méthode de calcul, et les entreprises sont libres de l’utiliser pour communiquer sur leurs produits. Le score n’a alors qu’une portée limitée : il éclaire le consommateur sans s’imposer à l’ensemble du marché.

La situation change radicalement le jour où il devient obligatoire. Les pouvoirs publics ne se contentent plus de proposer une méthode ; ils choisissent officiellement la façon dont tous les produits seront évalués et classés. Or classer n’est jamais neutre.

Car derrière une simple lettre ou une couleur se cachent des conséquences économiques bien réelles. Certaines filières, certains modes de production ou certaines catégories de produits obtiennent de meilleures notes que d’autres. Dès lors, un affichage obligatoire ne sert plus seulement à informer : il influence les comportements d’achat et peut favoriser certains acteurs au détriment d’autres.

C’est pourquoi le débat dépasse largement la question technique de la méthode de calcul. Même lorsqu’une méthodologie existe et fait consensus, la rendre obligatoire revient à transformer un référentiel technique en norme publique.

Autrement dit, le véritable enjeu n’est pas seulement de savoir comment mesurer l’impact environnemental d’un produit. Il est de décider si cette mesure doit devenir la référence officielle pour l’ensemble du marché.

Tant qu’un score est volontaire, c’est un outil d’information. Le jour où il devient obligatoire, c’est un choix politique.