Nutrition : pourquoi les régimes restrictifs échouent souvent à long terme ?

Cette semaine, dans « On prend soin de vous », Marie-Céline, nutritionniste, nous aide à comprendre pourquoi les régimes sont difficiles à tenir, et comment aller vers une perte de poids plus durable. Parce que décider de se mettre au régime, ce n’est pas une mauvaise chose en soi… à conditions de faire ça intelligemment.

« Le problème, c'est que beaucoup de personnes arrivent effectivement à perdre du poids au début… puis reprennent quelques mois plus tard, souligne Marie-Céline. Alors la vraie question aujourd'hui, ce n'est pas : comment perdre du poids rapidement ? C'est : comment perdre du poids sans passer sa vie au régime ? »

L’erreur à ne pas faire

En nous mettant au régime, on décide généralement d’enlever de notre alimentation des produits jugés trop gras, trop sucrés ou trop salés. On enlève le pain, les féculents, le chocolat… Ou alors on décide de réduire les portions. Et très souvent, cela mène à de la frustration. « À force d'écouter les règles du régime, on n'écoute plus forcément les signaux de son corps. », souligne la nutritionniste.

Car les signaux de son corps sont primordiaux. « Ne pas avoir faim à midi, mais manger parce qu'il est midi et qu'il “faut” manger. Petit à petit, on se déconnecte de ses sensations, nous explique Marie-Céline. Il y a aussi le phénomène de restriction : plus je me dis qu'un aliment est interdit, plus il peut prendre de la place dans ma tête. Et lorsqu'on finit par le manger, on peut avoir tendance à en manger beaucoup plus, avec ensuite de la culpabilité ».

Les bons gestes à adopter ?

Une fois qu’on sait ça, que fait-on ? Dans un premier temps, il va falloir réapprendre à reconnaître la faim. En clair, réapprendre à écouter son corps. Au lieu de manger par réflexe, parce que c’est l’heure à laquelle on mange habituellement, on peut déjà se demander si on a faim. « L'idée, c'est de manger quand la faim apparaît, pas quand elle devient urgente », précise notre nutritionniste.

Puis ensuite, il faudra réapprendre à repérer la satiété. Quand ai-je assez mangé ? Et ce n’est pas la partie la plus facile. « Pensez aux premières bouchées d'un dessert que vous adorez : elles sont extraordinaires. Puis progressivement, c'est toujours bon… mais un peu moins intéressant. C'est souvent là que le corps commence à nous dire : j'en ai eu assez. »

Enfin, inutile de se fixer des objectifs qui sont incompatibles avec notre vie, notre quotidien. « On n'a pas besoin de manger parfaitement. On a besoin d'avoir des habitudes suffisamment bonnes, suffisamment souvent », explique Marie-Céline. Tout est une question d’équilibre, en n’oubliant pas de laisser une place au plaisir. « Une alimentation que vous ne pouvez tenir que trois semaines n'est probablement pas une solution durable. »

Mise en pratique

Comme chaque semaine dans « On prend soin de vous », nos experts nous donnent un exercice à reproduire chez nous, afin de pouvoir mettre en pratique leurs bons conseils. Cette semaine, Marie-Céline nous invite à reconnaitre la faim.

« Avant un repas, prenez simplement trois secondes et demandez-vous : sur une échelle de 0 à 10, à combien est ma faim ? 0 : aucune faim. 10 : je suis affamé. Puis, au milieu du repas, posez-vous trois questions : est-ce que j'ai encore faim ? Est-ce que c'est toujours aussi bon ? Est-ce que je pourrais m'arrêter confortablement ? »

Donc cette semaine, ne changez pas vos habitudes… observez.