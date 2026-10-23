« Océan Trump » : Qui décide du nom des océans ?

Donald Trump semble apprécier les changements de noms géographiques. Après avoir rebaptisé le golfe du Mexique « golfe d'Amérique » pour les administrations fédérales américaines, le président américain a également décidé de renommer le lac Ontario « lac d'Amérique ». Et il aurait envisagé d'aller encore plus loin, en donnant son propre nom à l'océan Atlantique.

Mais une question se pose : qui décide officiellement du nom des océans ? L'Organisation des Nations unies ? En réalité, il n'existe aucune autorité internationale capable d'imposer à tous les pays une appellation unique pour un océan.

L'ONU dispose bien d'un Groupe d'experts des Nations unies pour les noms géographiques. Sa mission consiste notamment à favoriser l'harmonisation des appellations à travers le monde. Mais ce groupe ne possède aucun pouvoir pour décider souverainement du nom des mers et des océans.

Il existe également une Organisation hydrographique internationale (OHI), qui rassemble des États et publie des références techniques sur les noms et les limites des espaces maritimes. Ces documents permettent notamment d'améliorer la cohérence des cartes marines, sans imposer juridiquement une dénomination universelle.

Un nom hérité de l'Antiquité grecque

Le nom de l'océan Atlantique illustre parfaitement ce fonctionnement. Son origine remonte à l'Antiquité grecque. Il fait référence à Atlas, un personnage de la mythologie grecque associé aux confins occidentaux du monde connu. On retrouve déjà cette appellation dans des textes vieux de près de 2 500 ans.

Au fil des siècles, ce nom s'est transmis, notamment grâce aux géographes et aux cartographes, jusqu'à devenir une appellation largement reconnue à travers le monde.

Donald Trump pourrait donc faire adopter une autre dénomination pour les usages officiels américains. Mais il ne pourrait pas contraindre les autres pays à abandonner le nom d'océan Atlantique.

Car les noms des océans sont avant tout le produit de l'histoire, de la géographie et des usages, plutôt que de décisions politiques prises à l'échelle mondiale.