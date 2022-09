Octobre rose : les dépistages en baisse depuis deux ans, la recherche continue d’avancer

C’est un chiffre inquiétant. Selon l’Organisation mondiale de la santé, une femme sur douze sera touchée par un cancer du sein au cours de sa vie. Pourtant la participation au programme de dépistage est en baisse depuis plusieurs années et encore plus depuis 2020. En Bourgogne-Franche-Comté par exemple, moins d’une femme sur deux en âge de faire une mammographie (50-74 ans) s’est faite testée. « La crise sanitaire mais aussi le manque de professionnels, le regroupement de cabinets de radiologie sont en cause », explique Emmanuel Ricard, délégué à la prévention à la Ligue nationale contre le Cancer.