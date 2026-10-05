Octobre Rose : marchez, courez… et transformez vos kilomètres en dons

Pour cette nouvelle édition d’Octobre Rose, l’Institut Curie propose de nouveau un défi accessible à tous. Du 1er au 15 octobre, chacun peut participer à un challenge connecté destiné à soutenir la recherche contre le cancer du sein.

Le principe est simple : il suffit de marcher ou de courir, seul, en groupe, avec des amis ou dans le cadre de son entreprise. Une application permet d’enregistrer automatiquement les kilomètres parcourus pendant la durée du challenge. Et derrière chaque kilomètre se cache un don. Un kilomètre parcouru correspond à un euro de promesse de don pour l’Institut Curie. L’objectif est donc de transformer une activité physique du quotidien en soutien concret à la recherche.

Pour participer individuellement, l’inscription coûte 15 euros. Sur cette somme, 10 euros sont directement reversés à l’Institut Curie. Les participants prennent ensuite en charge les dix premiers kilomètres qu’ils parcourent. Au-delà, les kilomètres supplémentaires sont financés par des entreprises et des mécènes partenaires de l’opération.

Le dispositif permet ainsi de participer à son rythme, sans avoir nécessairement besoin de courir. Quelques kilomètres à pied peuvent contribuer à faire progresser la cagnotte collective.

L’édition 2025 avait déjà rencontré un certain succès. Plus de 2 000 personnes avaient participé et avaient parcouru au total 157 000 kilomètres. Cette mobilisation avait permis de reverser plus de 80 000 euros à la recherche contre le cancer du sein.

L’opération s’inscrit dans le cadre d’Octobre Rose, mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein et à l’importance du dépistage. En France, cette maladie reste le cancer le plus fréquent chez la femme.

Avec ce challenge, l’Institut Curie propose donc une manière différente de participer à la mobilisation : pas besoin de faire un don important ou de participer à une course organisée. Il suffit de chausser ses baskets et de faire comptabiliser ses kilomètres.