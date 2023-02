« On a la chance de pouvoir pratiquer de l’oxygénohérapie hyperbare au quotidien et du neurofeedback, précise Marina. Et nous organisons tout au long de l’année des stages intensifs de rééducation, des cafés rencontres, des ateliers transgénérationnel ».

La Fabrique à rêves accueille tous les handicaps, les enfants avec des troubles autistiques, polyhandicapés ou ayant un retard de développement global. Installé au sein d’une maison de retraite, grâce à un partenariat avec Valloire Habitat, l’association finance des thérapies de rééducation motrice et cognitive, et met à disposition du matériel adapté.

En échange d’une cotisation annuelle de 50 euros, les familles peuvent participer aux ateliers et utiliser le matériel à disposition. Un vrai « luxe » pour les familles concernés, car des lieux comme celui-ci en France, il en existe très peu. « On aimerait pouvoir dupliquer ce type de partenariat (…) parce que les besoins sont grands. Plus il y aura de centres de ce type en France, plus les enfants pourront être stimulés », nous précise Marina, expliquant que les enfants porteurs de handicap ont besoin de plusieurs heures de stimulation par jour pour évoluer.