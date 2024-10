Olivia Rodrigo : son Guts World Tour disponible sur Netflix !

Bad Idea Right?, Vampire, Good 4 U, Drivers License

Parmi les 24 morceaux interprétés par Olivia Rodrigo, on retrouve les principaux singles de Guts, comme Bad Idea Right?, Vampire, Obsessed ou encore Get Him Back! Son précédent album, Sour, est aussi à l’honneur, avec Brutal, Traitor, Deja vu, Good 4 U et bien sûr Drivers License. Chappell Roan, qui avait assuré la première partie de l’artiste au début de la tournée, rejoint également Olivia Rodrigo pour un duo sur Hot To Go!.