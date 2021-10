Olivier Véran en déplacement à l’hôpital de Blois ce jeudi

Un déplacement dans le Loir-et-Cher pour Olivier Véran. Après la Bourgogne-Franche-Comté, le ministre de la Santé est attendu à Blois pour présenter le plan d’investissement du Ségur de la santé, depuis le centre hospitalier la ville. Celui-ci doit faire l’objet d'un vaste projet de rénovation, il pourrait donc être concerné par ce coup de pouce de l’État. Comme l’indiquent nos confrères de La Nouvelle République, ce projet dépasserait les 150 millions d’euros et serait prévu aux alentours de 2030.

Pour rappel, le plan du Ségur de la santé a pour but de rénover, équiper ou moderniser les EHPAD et établissements de santé, en attribuant à chaque Agence Régionale de Santé (ARS) une enveloppe inédite d’investissement.

Olivier Véran viendra accompagné de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et du ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne Marc Fesneau.