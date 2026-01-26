Olympe retente The Voice… 13 ans après

Le retour d’Olympe dans l’univers de The Voice n’a pas lieu là où on l’attendait. Alors que la nouvelle saison française se prépare sur TF1, l’ancien finaliste de 2013 a choisi de retenter sa chance au Québec, dans La Voix. Un pari audacieux, treize ans après avoir marqué les esprits dans The Voice.

Révélé lors de la saison 2 du programme français, Olympe avait alors séduit le public avec des prestations sensibles et aériennes. Arrivé en finale en 2013, il s’était incliné face à Yoann Fréget, avant de connaître un succès discographique avec un album de reprises certifié disque d’or. Depuis, l’artiste a tracé sa route loin des projecteurs, fondant son propre label et publiant plusieurs projets plus personnels.

Treize ans plus tard, Olympe renoue avec l’exercice des auditions à l’aveugle. Direction Montréal, où La Voix a lancé sa nouvelle saison sur la chaîne TVA. Sur scène, le chanteur interprète une version puissante et maîtrisée de S.O.S. d'un terrien en détresse, déclenchant rapidement le buzzer du coach Corneille.

« J’aime les défis »

Sur les réseaux sociaux, Olympe explique cette décision par un besoin de se confronter à l’inconnu. « J’aime les défis », confie-t-il, évoquant une inscription presque spontanée aux castings en ligne. Cette nouvelle participation à The Voice, sous sa forme québécoise, lui a rappelé les sensations intenses de ses précédentes aventures : le trac, l’adrénaline et l’envie intacte de chanter.

Déjà passé par The Voice All Stars en 2021, Olympe prouve qu’il n’a rien perdu de sa motivation. À 36 ans, il ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière, porté par l’envie de se réinventer et de toucher un nouveau public. Son parcours dans La Voix ne fait que commencer, mais une chose est sûre : le défi est relevé.