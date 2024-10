« On a cuisiné pour 180 personnes à la rue », la belle initiative de ces acteurs de la solidarité

Passages de la vidéo montrant la préparation et la distribution des 180 repas dans Paris Crédit : Compte Instagram / Manu.Solidaire

Des ballottines de volailles fourées et des cheese cakes à la figue et framboise étaient au menu de ces repas solidaires distribués aux plus démunis. Une initiative dont le créateur de contenus manu.solidaire est à l’origine.

« Manu.solidaire », tout est dans le nom. Depuis un peu moins de deux ans maintenant, Manuel Delsolès, créateur de contenu, arpente les rues parisiennes à vélo pour y distribuer des repas chauds à ceux qui en ont le plus besoin. Cuisinier, il prépare lui même les repas chez lui, tout en se filmant afin de poster ses recettes sur ses réseaux sociaux. Mais ce n’est pas tout, il a également pris pour habitude de leur fournir des produits de première nécessité : « Dentifrice, rasoirs, gel douche, serviettes hygiéniques… Je leur apporte ce dont ils besoin et ce qui leur manque régulièrement » explique le Tiktokeur.

Les courses qu’il fait et les repas qu’il prépare sont tous financés grâce aux dons qu’il reçoit via l’application TikTok, sur ses lives où on peut le voir préparer les menus qu’il ira livrer quelques heures plus tard.



Une équipe de choc Mais cette fois, pour cette nouvelle initiative solidaire, Manuel s’est entouré des meilleurs, ils étaient 7 en tout. En compagnie de Fabrice Brunet de la maison Lenôtre, Remy Mariolles (meilleur artisan de France) et de nombreux autres cuisiniers de talent, la petite équipe s’est chargée de préparer un menu qui fait saliver. Des balottines de volaille fourées et des cheese cakes à la figue et framboise, le tout, pour 180 personnes à la rue. Un travail culinaire réalisé dans les locaux du centre de formation IFE Bat à Paris et qui aura duré 2 jours. Les bénévoles de l’association « À la croisée des rues » se sont joint à la joyeuse fête, fournissant soutien matériel et humain, en faveur des bénéficiaires de ces goûtus menus. Les distributions ont été faites sur la place de la Bastille et près de la Gare de Lyon où l'équipe a délivré pas moins de 120 repas en 20 minutes.