"On a monté l’ensemble des images existantes" : Stromae annonce un film sur sa tournée "Multitude" et donne de ses nouvelles

Stromae donne de ses nouvelles. L’interprète de "Papaoutai" vient d’annoncer un film sur sa tournée "Multitude". "Avec mon équipe, par un processus long et laborieux, nous avons rassemblé et monté l’ensemble des images existantes autour du live afin de vous offrir la possibilité de découvrir gratuitement le show ou de simplement le revivre", écrit-il sur Instagram.

Une façon pour lui de clôturer cette série de concerts dédiée à son troisième album, qu’il avait brutalement stoppé en mai 2023 à cause de soucis de santé. "J’aurais aimé clôturer l’aventure Multitude sur une meilleure note", poursuit-il. Le chanteur belge en a aussi profité pour "remercier du fond du cœur" ses fans pour leur "soutien, leur gentillesse et leur empathie" malgré l’annulation de la fin de la tournée. Et de conclure. "Plus d’infos suivront bientôt".

En proie à un burn out après avoir enchainé les concert pour son album "Racine Carré" (2013), Stromae était remonté sur scène en 2022 avant de rechuter un an plus tard.