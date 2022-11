On a vu "Amsterdam", le thriller loufoque du réalisateur d'"Happiness Therapy"

Entre film noir, comédie et romance, Christian Bale (Le Mans 66, The Dark Knight), John David Washington (BlacKkKlansman) et Margot Robbie (The Suicide Squad, Once Upon a Time… in Hollywood) mènent l’enquête révélant l’un des complots les plus méconnus et choquants de l'histoire américaine.

Des faits d’autant plus glaçants que les points communs avec certaines situations très actuelles ne sont certainement pas fortuits.

Derrière la caméra, David O. Russell (Happiness Therapy, American Bluff) propose une comédie enlevée et drôle, parfois un peu graphique (âmes sensibles, vous êtes prévenues) soutenu par un casting incroyable.

Chaque nouveau plan fait apparaître une nouvelle star... De Christian Bale à Margot Robbie, mais aussi Taylor Swift, Rami Malek, Chris Rock, Mike Myers, Matthias Schoenaert, Zoe Saldana ou encore Robert DeNiro...

A ce rythme-là, il y a de fortes chances qu’on retrouve Amsterdam en compétition lors des prochains Oscars...

Amsterdam de David O. Russell, avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington... Sortie 1er novembre