Dès la séquence d’ouverture, le ton est donné. Le spectateur est entraîné dans le flot d’une soirée frénétique : Gatsby Le Magnifique de Baz Luhrman, l’effet "bacchanales" en plus.

Babylon (intitulé d’après la grande cité antique connue pour son gigantisme et la corruption des mœurs de ses habitants), offre une plongée dans le Los Angeles à la fin des années 20, ère de décadence et de dépravation sans limites...

Le film y suit le destin croisé d’un acteur à succès (Brad Pitt), d’une actrice débutante à la confiance débordante (Margot Robbie) et d’un jeune mexicain (Diego Calva) passionné de cinéma, au moment de la création d’Hollywood et du passage au cinéma parlant....

Un temps où tout va plus vite, plus haut, plus fort : la réalisation, les acteurs, les décors, la durée (et très probablement le budget du film)...

Mais à force de vouloir montrer les excès de l’époque... le film y tombe aussi... et propose parfois un jeu d’acteur et des situations "too much" (à base de déjections en tout genre, vomi et crachats). Il faut y adhérer, mais une fois accepté... Babylon est drôle, frénétique et offre une jouissive incursion de l’autre côté de la caméra.

Bref, une véritable déclaration d’amour de Damien Chazelle au cinéma, avec - au passage - un hommage au classique des classiques

Chantons sous la pluie...

Un peu plus de 3 heures qu’on ne voit pas passer et qui font de Babylon l’un des grands films de l’année. Et on est que le 18 janvier...

Babylon, de damien Chazelle, avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva... • Sortie le 18 janvier 2023