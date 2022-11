On a vu "Black Panther : Wakanda Forever", le nouveau Marvel…

Une chose est sûre, ce nouveau chapitre des aventures de Black Panther, allait avoir une saveur particulière... Après la disparition de Chadwick Boseman son acteur principal en août 2020 : comment la franchise allait-elle, au mieux, raccrocher les wagons, au pire, ne serait-ce que perdurer ?

La réponse arrive dès la séquence pré générique avec le décès et les obsèques du roi T’Challa. On ne pourra pas dire que le réalisateur et scénariste Ryan Coogler aura tourné autour du pot.

Dès lors, il fait de cette disparition l’un des moteurs de l’action et de l’intrigue : que va devenir le Wakanda – et le monde – sans la protection de Black Panther tandis qu’une nouvelle menace apparaît, sur fond de course au vibranium ?

Tenant à faire de Black Panther : Wakanda Forever un grand hommage à son ancien rôle-titre, Ryan Coogler parvient - sans trop s’appesantir - à insinuer l’émotion tout au long d’un scénario assez dense - 2h47 de film tout de même – mais parfois inégale.

Le visuel toujours aussi spectaculaire et le "girl power" sous-jacent du premier opus toujours plus important collent, eux, parfaitement au cahier des charges Marvel. Les amateurs s’en satisferont, les adeptes de films d’action un petit peu plus exigeants resteront, peut-être, un peu sur leur faim...

Et une fois n’est pas coutume, pensez à rester pour la séquence post générique...