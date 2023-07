On a vu "Le Manoir hanté", le nouveau film inspiré de l’attraction Disney

Crédit: ©Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved

C. Dillon, R. Dawson, L. Stanfield, O. Wilson et T. Haddish dans "Le Manoir hanté".

On a eu très peur. Parce qu’en dépit de la grande réussite de la saga Pirates des Caraïbes, on est toujours un peu perplexe quand il s’agit de donner vie à une attraction dont le seul postulat est de déambuler dans une maison – certes extrêmement bien décorée – et de sursauter à chaque coin de pièce...

Qu’on se rassure, les scénaristes de ce Manoir hanté ont plutôt bien travaillé. L’histoire est tout ce qu’il y a de plus classique, mais reste efficace.

Un prêtre exorciste (Owen Wilson) fait équipe avec l’inventeur d’un appareil capable de prendre les apparitions spectrales en photo (Lakeith Stanfield), pour chasser les fantômes qui tyrannisent Gabbie (Rosario Dawson) et son fils Travis (Chase W. Dillon), les nouveaux habitants d’un vieux manoir de Louisiane.

Pour leur venir en aide (ou pas), Disney a réuni un joli casting : Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, Winona Ryder ou Jared Leto...

Chacun déploie ici son talent pour la comédie ou l’angoisse, dans les somptueux décors en grande partie reconstitués du manoir du parc à thème et de la Nouvelle Orleans.

Et le spectateur de se faire surprendre par les apparitions fantomatiques, les "jump scare" et les séquences incontournables de l’attraction qui habitent chaque séquence.

Les enfants, à partir de 7-8 ans et les amoureux du parc à thème se régaleront devant cette très sympathique comédie.

Et nous, on a trouvé notre nouveau film pour le prochain Halloween.