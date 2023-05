Pour les fans de super-héros Marvel, un nouveau long-métrage est toujours un événement. Et la sortie de ce Gardiens de la galaxie Vol. 3 l’est à plus d’un titre :

A part quelques apparitions chez d’autres super camarades Marvel et un téléfilm spécial Noël sur Disney +, on attendait de nouvelles aventures de Peter Quill et sa bande depuis 5 longues années.

D’autant que ce troisième opus et aussi supposé être le dernier !

Cette fois-ci, les gardiens vont devoir notamment affronter Grand maître de l’évolution pour sauver Rocket d’une mort certaine, tout en réglant quelques gros dossiers laissés en attente depuis les précédents chapitres...

Un peu moins "fun" et plus sombre que les deux premiers volumes, avec notamment l’exploration du passé de Rocket, ce nouvel opus ne manque pas de faire le job, et de le faire bien, tout en nous arrachant une petite larme çà et là.

Un bémol pourtant : "trop de musique additionnelle, tue la musique additionnelle", quand bien même elle fait une super playlist...

Mais on chipote. Les Gardiens de la galaxie Vol. 3 reste un bon film popcorn et déguster pour ce qu’il est : un blockbuster qui vous en mettra plus les yeux et vous divertira au passage.