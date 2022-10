On a vu "Novembre"... ce qu’on en a pensé

Il y a des films comme ça, on se dit a priori que le sujet est risqué... On se souvient tous de l’endroit où l’on se trouvait au moment des attentats du 13 novembre 2015, lorsque le Stade de France, des terrasses de cafés parisiennes et la salle de concert Le Bataclan à Paris ont été pris pour cible d’attaques-suicides et de fusillades revendiquées par Daesh.

7 ans plus tard, ce n’est pas sans une certaine appréhension qu’on est allé voir Novembre ; peur d’un certain voyeurisme déplacé, ou que l’émotion prenne le pas sur le propos : la traque des terroristes.

Un exercice plus que périlleux dont le réalisateur de Bac Nord, Cédric Jimenez se sort avec une intelligence et une délicatesse presque paradoxales pour un film d’action.

Plutôt que les fusillades, les morts et les pleurs redoutés, les attentats sont traités du point de vue des membres de l’équipe de l’Anti-terrorisme qui vont prendre part à l’enquête : que faisaient-ils, où se trouvaient-ils quand ils ont appris que les attaques étaient en cours dans Paris ?

Une immédiateté dans l’action qui n’empêche pas une certaine solennité et de l’émotion, tout en faisant monter la tension en flèche.