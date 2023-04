On a vu "Quand tu seras grand", l’Ehpad à hauteur de regard d’enfant

Après Les Chatouilles, adapté du roman autobiographique autour de la pédocriminalité, le duo de réalisateur Andréa Bescond et Eric Metayer nous invite à découvrir un Ehpad : ses résidents, son équipe soignante et son manque de moyen qui frise la maltraitance...

L’équilibre précaire de cette institution est bouleversé quand les enfants de l’école voisine sont contraints de venir prendre leur repas dans la cantine des membres du 3e âge.

La confrontation des deux générations - toutes deux parents pauvres de l’administration, bien qu’encadrées par du personnel passionné - va peu à peu se muer en rencontre, découverte, échange et grande tendresse.

« Il ne faut pas s’attacher » prévient pourtant Yannick l’aide-soignant joué par Vincent Macaigne.

Car si on sait depuis le début où le propos va nous mener : le rapprochement intergénérationnel, l’écoute et la découverte de l’autre, l’entraide, la vie, mais aussi la mort... On se laisse malgré tout cueillir par l’émotion devant l’amitié qui lie notamment le petit Brieuc, un enfant délaissé par ses parents, et un vieux couple d’ex cascadeurs à moto...

Bouleversé au fur et à mesure que l’histoire progresse et qu’on voit l’inéluctable se dessiner, le spectateur se sent révolté et démuni devant cet état des lieux alarmant.

Mais tout cela réalisé avec suffisamment de finesse, d’humour et de talent : spéciale dédicace à Christian Sinniger dont le personnage d’Yvon l’ex trompe-la-mort, éclipse jusqu’aux têtes d’affiche – néanmoins parfaites - Vincent Macaigne et Aïssa Maïga.