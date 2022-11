On a vu "She Said", l’enquête journalistique derrière le mouvement metoo

Il a régné sur l’industrie du cinéma pendant plus de deux décennies. A la fin des années 90/début 2000, Harvey Weinstein faisait et défaisait les carrières, et notamment celles des actrices qu’il avait agressées sexuellement. Nombreux sont ceux dans le milieu qui savaient, sans que jamais le mogul n’ait été inquiété... jusqu’à ce que deux enquêtes journalistiques donnent un grand coup de pied dans la fourmilière et révèlent ses agissements à la face du monde, entraînant l’émergence du mouvement #metoo.

L’une des deux a été racontée dans un livre par ses deux auteurs, les journalistes du New York Times, Rebecca Corbett et Megan Twohey. She Said, en est l’adaptation avec Carey Mulligan et Zoe Kazan dans les rôles principaux.

Passionnant, même si parfois un peu bavard, She Said nous plonge au cœur des investigations.

Il faut dire qu’il y a beaucoup à dire : sur ce système d’omerta qui protégeait les agresseurs, sur le travail journalistique laborieux, frustrant, parfois dangereux, mais tellement nécessaire sur ces femmes terrorisées qui ont finalement osé parler.

L’actrice Ashley Judd est l’une des premières à avoir dit tout haut ce que tous savaient tout bas. Elle tient ici son propre rôle, terriblement poignante et forte.

Glaçant, sans qu’une seule agression ne soit montrée à l’écran, She Said revient sur ce moment clé de la lutte contre les violences faîtes aux femmes. Il émeut et révolte, porté par un duo d’actrices parfait.