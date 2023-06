On a vu "The Flash" : le meilleur DC depuis longtemps...

Il est tout vêtu de rouge, court à la vitesse de la lumière, ce qui lui confère des super-pouvoirs, mais c’est un super nerd ; handicapé de la vie depuis la mort de sa mère et l’arrestation de son père pour le meurtre de celle-ci.

Quand il pense avoir trouvé un moyen de retourner dans le passé, pour changer le cours de ces événements, les choses ne vont évidemment pas se dérouler comme prévu... Tout le monde a vu Retour vers le futur...

Barry et son double du passé (tous deux joués par un Ezra Miller impeccable) aussi... sauf que ce n’est Michael J. Fox l’acteur principal, mais Eric Stoltz. Et les anomalies spatio-temporelles ne s’arrêtent pas là, vous vous en doutez bien.

Avec ce scénario plus élaboré que le traditionnel affrontement super-héros contre super-vilain, The Flash a de quoi réjouir les plus échaudés des amateurs de DC comics (les précédents Justice League, Batman, Superman ou Wonder-woman n’ayant pas toujours enthousiasmé à la hauteur des attentes suscitées).

Très drôle, tout en mêlant émotion, apparitions surprises et retour de figures emblématiques de décennies d’adaptation DC, The Flash parvient à viser dans le mille, permettant à l’univers DC d’enfin rivaliser avec celui de Marvel.

Bonne nouvelle pour les amateurs de blockbuster pop-corn...