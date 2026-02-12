On prend soin de vous : comment changer de regard sur les émotions ?

Chaque semaine, Vibration prend soin de vous. Tous les jeudis, des experts en bien-être partagent conseils et astuces pour se sentir mieux.

Cette semaine, Marie a reçu en studio Laure, thérapeute spécialisée en Intelligence Relationnelle, un modèle psychothérapeutique créé par le Dr François Le Doze. Cette approche, basée sur la neurobiologie, vise à soigner le cerveau, à prendre soin des traumatismes passés et à travailler sur les liens que nous avons construits avec nos figures d’attachement, souvent nos parents.

Laure est venue partager ses conseils pour mieux connaître et mieux gérer nos émotions. « Parce que nous avons été habitués à les voir comme quelque chose de dérangeant et à ne pas leur faire de place », nous explique-t-elle. Or, les émotions sont de véritables « messagères, des enseignantes précieuses ». Plutôt que de les rejeter, il s’agit donc de les accueillir pleinement.

Pour illustrer son propos, Laure a partagé une métaphore très parlante : « Une émotion c’est l’expression d’un besoin, nourri ou non. Les besoins sont des graines semées. Lorsque nous les nourrissons, une plante peut grandir et s’épanouir. Lorsque ces besoins ne sont pas nourris au contraire, les graines sont mises sous cloche, elles ne peuvent pas grandir et s’élever ». Cette image simple permet de comprendre que nos émotions ne sont pas des obstacles, mais des indicateurs précieux de ce qui nous manque ou nous nourrit.

Dialoguer avec l’émotion

« Il y a des émotions agréables et d’autres plus désagréables à ressentir. Le risque de cliver en parlant de positif et négatif, c’est d’induire qu’il y en a des bonnes et des mauvaises ; alors qu’elles sont toutes utiles », souligne Laure. L’idée n’est donc pas de contrôler nos émotions, mais de les accueillir et de leur permettre de circuler. « L’émotion se manifeste jusqu’à ce qu’elle ait été entendue, et seulement à ce moment-là, quand elle circule et qu’elle a donné son message, on peut avancer ».

Maintenant que l’on sait que laisser ses émotions s’exprimer est une bonne chose, il faut apprendre à le faire. « Quand il y a une émotion qui arrive, déjà, je lui dis « oui ». Ça créé de l’ouverture, ça permet d’être avec et d’éviter de créer de la résistance. »

Et quand parfois, ce n’est ni le lieu, ni le moment de laisser ses émotions prendre le dessus, Laure nous conseille de nous mettre en mouvement « pour accompagner l’émotion : boire un coup, aller aux toilettes, sortir dehors (…) faire comprendre à ton système que tu peux sortir du danger que représente une émotion. »

Et parfois, on ne peut pas le faire seul. Laure recommande de demander du soutien à quelqu’un : une amie, une personne ressource, ou un thérapeute. Accepter cette aide permet de traverser plus sereinement ce que l’on ressent et d’apprendre à mieux dialoguer avec soi-même.