On prend soin de vous : le chef d’orchestre à l’intérieur de vous

Toutes les semaines, Vibration prend soin de vous, aux côtés de ses experts bien-être. Cette semaine, Mary Morgane, coach énergétique, nous apprend à dompter le chef d’orchestre que nous avons à l’intérieur de nous.

Ce chef d’orchestre, c’est le « système nerveux autonome ». Notre corps et notre esprit dépendent principalement de lui. C’est lui qui gère notre respiration, notre digestion, nos émotions ou encore notre sommeil. On distingue alors trois modes de fonctionnement de ce chef d’orchestre :

L’état ventral dit « mode calme » : tout va bien, vous êtes en sécurité, posé, connecté

L’état sympathique dit « mode alerte » : il active tout : cœur qui bat vite, muscles tendus, respiration rapide.

L’état dorsal dit « mode off » : trop dangereux, il coupe tout. Figement complet.

Normalement, le système est censé alterner entre les 3 états selon les situations. « Tous les jours, je vois des gens dont le chef d’orchestre est bloqué en « mode alerte » non-stop, du réveil au coucher, nous explique Mary Morgane. On est en permanence sollicité. Résultat, on est irritable, notre digestion est pourrie, ça peut même aller vers des douleurs chroniques ou une fatigue cardiaque. Vous êtes épuisés alors que vous n'avez pas fait d’effort physique ! »

Dompter le mode alerte

Pour pouvoir rectifier le tir, et améliorer la situation, il faut en priorité repérer les signaux qui indiquent que le chef d’orchestre est en « mode alerte ». « Parce que le problème, c'est que vous êtes tellement habitués à ce mode que vous ne le sentez même plus ! », souligne notre experte.

Trois zones de détection sont à analyser : la respiration, les épaules et la mâchoire. Est-ce que je respire par le ventre (mode calme) ou par la poitrine (mode alerte) ?

Mes épaules sont-elles basses, relâchées (mode calme) ou remontées (mode alerte) ?

Ma mâchoire est-elle relâchée (mode calme) ou serrée (mode alerte) ?

"Prendre conscience de l’état dans lequel on est, c’est déjà la moitié du boulot", souligne Mary Morgane.

Sortir du « mode alerte »

Une fois le « mode alerte » identifié, Mary Morgane vous propose deux exercices rapides à faire pour calmer le jeu. « Tout d’abord, allez aux toilettes, mettez de l’eau froide sur les poignets et la nuque, ou éclaboussez votre visage. Le froid va envoyer un message au nerf vague pour passer en « mode calme ».

L’étape 2 vous invite ensuite à pratiquer le « bourdonnement vibratoire ». « L’idée est de se boucher les oreilles, et de faire un son un peu comme un bourdonnement d’abeilles, le plus grave possible. On peut le faire pendant à peu près 30 secondes, et 3 fois de suite. Ça va aider à redescendre ».