On respire un peu mieux en Pays de la Loire depuis quelques années

Grâce à un travail de récupération de données issues de différents milieux comme le transport routier, le résidentiel ou encore les usines industrielles, Air Pays de la Loire a pu calculer l’évolution de la qualité de l’air dans le territoire entre 2008 et 2021. « On va récupérer tout un tas de données, comme la consommation d’énergie, les kilomètres parcourus par des véhicules, les parcs automobiles, le nombre d’animaux. Et tout cela est multiplié par des facteurs d’émission. C’est un gros travail de calcul et de modélisation », explique le chef de projet à Air Pays de la Loire, Sébastien Cibick.

Moins d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants

Ce que l’on peut retenir, c’est que les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 10% en Pays de la Loire en 13 ans. La baisse atteint même 15% en Sarthe, contre 7,7% en Maine-et-Loire. De manière générale, tous les polluants sont également en diminution depuis 2008, avec des fortes baisses atteignant 60% pour le dioxyde de souffre, par exemple.

Sébastien Cibick explique les raisons de toutes ces diminutions : « elles sont liées à l’ensemble des actions mises en œuvre depuis longtemps. Il y a le renouvellement des parcs automobiles qui vont moins consommer de carburant et donc, moins d’émissions de gaz à effet de serre. La rénovation énergétique des bâtiments est aussi à prendre en compte, avec les différentes réglementations thermiques. Enfin il y a eu des améliorations dans le domaine de l’agriculture, et notamment dans la gestion des déjections des animaux, ou l’épandage dans les champs. »

En parallèle, les productions d’énergies renouvelables augmentent sur toute la région des Pays de la Loire, avec, en haut de la liste, le développement de l’éolien, mais aussi le photovoltaïque, les pompes à chaleur ou encore le bois-énergie. Un nouvel inventaire « provisoire » sera publié en 2024 par Air Pays de la Loire.